日本テレビ系の音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』が6日、放送され、Adoのパフォーマンスに反響が寄せられた。【動画】Ado自身初となる“実写ミュージックビデオ”の映像Adoは自身の半生を描いた楽曲「ビバリウム」を披露。歴代の衣装14着に囲まれた特別ステージを届けた。パフォーマンス前には「普段は箱状の物に入ってパフォーマンスしているのですが、今回はそんな箱から解放されたこの身一つでパフォーマンス