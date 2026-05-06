緊迫する中東情勢が企業経営に与える影響について、石川県内の中小企業で構成する団体の調査で、9割以上がリスクとして捉えていることが分かりました。石川県中小企業家同友会が４月中旬までに行った調査では、製造業と非製造業合わせて86社から回答がありました。中東情勢緊迫化の影響については、「すでに影響が出ている」と答えた企業の割合が62．8%に上り、「今後は可能性がある」とした企業も30．2%となり、全体の93%を占めま