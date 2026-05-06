◇卓球・世界選手権団体戦（2026年5月6日英ロンドン）決勝トーナメント2回戦が行われ、女子の日本はルクセンブルクを3―0で下して8強入りを決め、6大会連続のメダル獲得に王手をかけた。第1試合は全試合に出場している17歳の張本美和（木下グループ）が登場。第1ゲームを11―8で制すると、続く第2ゲームは11―5。第3ゲームは11―5と圧倒した。これで今大会7戦7勝と安定した強さを見せている。第2試合の橋本帆乃香（デン