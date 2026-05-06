6日午後7時6分ごろ、千葉県、東京都で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は神奈川県東部で、震源の深さはおよそ100km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、千葉県の木更津市、東京都の東京練馬区です。【各地の震度詳細】■震度3□千葉県木更津市□東京都東京練馬区■震度2□千