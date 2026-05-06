このタイプのトイレットペーパーホルダーを使っている人に推ししたい「山崎実業の逸品」
我が家のトイレに付いているトイレットペーパーホルダー、至ってふつうのものです。
使いづらくはないけど、使いやすくもない。外見も含め、少し手を加えられたらと思っていました。
とはいえ、一度トイレットペーパーホルダーのネジを外し、同じ穴を使って別のホルダーを取り付けるのはなんだか怖い……。
そんなときにピッタリだったのが、今回紹介する山崎実業のアイテムです。
賃貸でも安心して使える逸品
こちらは山崎実業の「トイレットペーパーホルダー上 ラック 2段」。
SNSでも話題になっていた商品で、以前から気になっていました！ このラックの魅力はなんといっても「穴を空けずに取り付けられる」ところ。
賃貸物件でも安心して使える、トイレットペーパーホルダーラックです。
予想以上に取り付け簡単
早速取り付けていきましょう！
対応サイズは「トイレットペーパーホルダー本体のネジ留め穴の間隔が約10.5cm以内のもの」とのこと。
一般的なトイレットペーパーホルダーであれば、難なく取り付けられるかと思います。
トイレットペーパーホルダーラックを取り付けるために、まずはネジを少し緩めます。
ネジは外さず、ホルダーと壁の間に3mm程度のスキマができたらOK。
スキマを作ったら、トイレットペーパーホルダーラックを横向きに差し込んで……
そのまま縦向きに！
最後に緩めたネジを少しだけ締めてあげたら、これにて取り付け完了です。なんと簡単な。
トイレの小さなストレスが解消
見た目がスタイリッシュになっただけでなく、芳香剤などのちょっとした小物を置いておけるミニテーブル付き。
「物を置ける」という便利さはもちろんのこと、何を置くかによってトイレの雰囲気もグッと変わります。インテリア的な意味でも、ミニテーブルの存在はありがたい。
さらに下部にあるハンガーには予備のトイレットペーパーを掛けておけます。
いちいち立ち上がって予備のトイレットペーパーを取らなくていいので、これがまた助かる。あるのとないのとでは、結構違います。
壁に穴を空けていないのに、トイレがより洗練された空間に。
これをDIYとは呼べないかもしれませんが、「DIY的な気分」は味わえるので思ったより達成感もありました。
山崎実業の「トイレットペーパーホルダー上 ラック」。トイレを少し模様替えしたいけれど、大きく変える勇気はない……という方に激推ししたい！
商品提供：山崎実業