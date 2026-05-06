ROOMIE 2026年3月30日掲載の記事より転載

我が家のトイレに付いているトイレットペーパーホルダー、至ってふつうのものです。

Photo: 門岡 明弥

使いづらくはないけど、使いやすくもない。外見も含め、少し手を加えられたらと思っていました。

とはいえ、一度トイレットペーパーホルダーのネジを外し、同じ穴を使って別のホルダーを取り付けるのはなんだか怖い……。

そんなときにピッタリだったのが、今回紹介する山崎実業のアイテムです。

賃貸でも安心して使える逸品

Photo: 門岡 明弥

こちらは山崎実業の「トイレットペーパーホルダー上 ラック 2段」。

SNSでも話題になっていた商品で、以前から気になっていました！ このラックの魅力はなんといっても「穴を空けずに取り付けられる」ところ。

賃貸物件でも安心して使える、トイレットペーパーホルダーラックです。

予想以上に取り付け簡単

Photo: 門岡 明弥

早速取り付けていきましょう！

対応サイズは「トイレットペーパーホルダー本体のネジ留め穴の間隔が約10.5cm以内のもの」とのこと。

一般的なトイレットペーパーホルダーであれば、難なく取り付けられるかと思います。

Photo: 門岡 明弥

トイレットペーパーホルダーラックを取り付けるために、まずはネジを少し緩めます。

ネジは外さず、ホルダーと壁の間に3mm程度のスキマができたらOK。

Photo: 門岡 明弥

スキマを作ったら、トイレットペーパーホルダーラックを横向きに差し込んで……

Photo: 門岡 明弥

そのまま縦向きに！

最後に緩めたネジを少しだけ締めてあげたら、これにて取り付け完了です。なんと簡単な。

トイレの小さなストレスが解消

Photo: 門岡 明弥 ミニテーブルの耐荷重は約1kg。

見た目がスタイリッシュになっただけでなく、芳香剤などのちょっとした小物を置いておけるミニテーブル付き。

「物を置ける」という便利さはもちろんのこと、何を置くかによってトイレの雰囲気もグッと変わります。インテリア的な意味でも、ミニテーブルの存在はありがたい。

Photo: 門岡 明弥

さらに下部にあるハンガーには予備のトイレットペーパーを掛けておけます。

いちいち立ち上がって予備のトイレットペーパーを取らなくていいので、これがまた助かる。あるのとないのとでは、結構違います。

Photo: 門岡 明弥

壁に穴を空けていないのに、トイレがより洗練された空間に。

これをDIYとは呼べないかもしれませんが、「DIY的な気分」は味わえるので思ったより達成感もありました。

山崎実業の「トイレットペーパーホルダー上 ラック」。トイレを少し模様替えしたいけれど、大きく変える勇気はない……という方に激推ししたい！

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商品提供：山崎実業