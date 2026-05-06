平井 大が6日、千葉・県立幕張海浜公園 幕張の浜で野外ライブ『HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026』を開催した。幕張のビーチにステージを立て、波の音や海風を感じながら音楽を楽しめる、ビーチステージならではのライブとなった。【ライブ写真】ハッピーな雰囲気あふれる！『HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026』幕張公演の模様同公演は4日から6日まで開催予定だったが、4日の公演は強風のため中止に。これを受け、