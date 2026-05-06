岐阜市で6日、自動運転バスが道路脇から出てきた軽トラックと接触する事故がありました。乗客にけがはありませんでした。警察などによりますと、事故があったのは岐阜市神田町1丁目の長良橋通りで、6日午前10時半ごろ、自動運転バスのオペレーターの男性から「軽トラックと接触した」と110番通報がありました。通り沿いの建物からバックで出てきた軽トラックが、2車線の通りの歩道側を走っていたバスの左後部に