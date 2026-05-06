タレントの藤本美貴（41）が、5日放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜深0：15）に出演。子どもにトラウマを作らせない工夫を明かした。【写真】「私の大好きな写真」藤本美貴が公開した我が子の“お気に入りショット”この日の放送は「親子のお悩み＆プロの教え方公開 自転車練習SP！」と題し、子どもの自転車の練習をテーマにトークを展開した。子どもの自転車の練習について、共演した横澤夏子から「やる気