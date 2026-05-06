昨年9月に第1子出産を発表した元NGT48のタレント荻野由佳（27）が6日、インスタグラムを更新。プライベートショットを公開した。荻野は「今日は海！沖縄そばも食べた！！1時間並んだ！美味しすぎた！！（ここは沖縄ではない！）」とつづり、赤いノースリーブのワンピース姿の自撮りショットや、海をバックにした姿などを公開した。この投稿に「とっても綺麗です」「美しくて可愛くてお綺麗です」「めっちゃかわいい」などのコ