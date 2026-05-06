◇明治安田J1百年構想リーグ第15節横浜M0―2町田（2026年5月6日町田GIONスタジアム）横浜Mはアウェーで町田に0―2で敗れ、9敗目（5勝1PK負け）を喫した。大島監督は試合後の会見で「町田に対して準備してきたものが出せなかったので非常に残念。サイドからの外し、インサイドの外し、ビルドアップで勇気を持ってアクションを出せなかった。もっと勇気を持ってプレーできる環境をつくることができなかった僕の責任」と受