「中日０−２阪神」（６日、バンテリンドーム）阪神先発・高橋が自身３試合連続完封勝利で、球団投手では１９６６年・バッキー以来、６０年ぶりの快挙を達成した。今季４勝目で全て完封。防御率は驚異の０・２１に。さらに４月５日・広島戦の二回からこの日まで３２イニング連続無失点となった。ヒーローインタビューでは人柄溢れる丁寧なやり取りでスタンドを沸かせた。「ファンの歓声にはほんとにすごい力になりました。あ