平塚競輪場でG1「第80回日本選手権競輪」決勝戦（優勝賞金1億300万円）が行われ、古性優作（35＝大阪）がこのレース初制覇。完全Vで“ダービー王”の称号と「グランプリ2026」（12月30日、いわき平）の出場権利を獲得した。2着吉田拓矢、3着真杉匠でS班の3人で決着した。勝負どころで技術の高さを見せつけた。全開で踏んだ佐々木悠葵に続いてスパートした吉田拓矢の背後を、真杉匠をどかしてゲット。最後は吉田をかわしてダ