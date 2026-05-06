アズワン（7476、東証プライム）。「理化学機器・用品卸で首位。看護・介護用品も。独自カタログに特色。自社ECサイト拡大中」（会社四季報特色欄）。業績欄の見出し【最高益】。【こちらも】尾家産業、地味に伸びる食品卸PBとヘルスケアが支え過去5期間の収益動向は2021年3月期「15.9％増収、15.7％営業増益」-22年3月期はコロナ変異株/半導体不足/資源高で「6.0％増収も5.6％減益」。が以降は「5.1％増収、22.0％増益」-「