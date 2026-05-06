【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEの大森元貴による最新曲「催し」のMVが5月6日夜10時よりYouTubeにてプレミア公開されることが決定した。 ■夜の街に大森と思しき人物がたたずむ後ろ姿が 同曲は報道番組、日本テレビ『news zero』テーマ曲。そのティザー映像には夜の街に大森と思しき人物がたたずむ後ろ姿を捉えることができる。果たしてどのような“催し”がそこから始まるのか、期待