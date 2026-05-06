元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が6日、フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」にコメンテーターとして生出演し、陸上自衛隊の中隊の新たなロゴを巡る問題について法的な角度から見解を語った。陸上自衛隊の第1師団第1普通科連隊が先月、部隊の新たなロゴマークを公開。屈強そうなゾウのキャラクターが、マシンガンを手にしたもので、目や背後には青い炎のようなデザインが、さらに左胸には頭蓋骨が描