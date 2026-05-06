【モデルプレス＝2026/05/06】フジテレビの松村未央アナウンサーが5月5日、自身のInstagramを更新。娘との2ショット写真を多数公開し、反響を呼んでいる。【写真】夫は陣内智則 39歳フジアナ「リアルプリンセス」小2娘とのディズニーショット◆松村未央アナ、長女との思い出公開松村アナは「＃こどもの日」「良い一日となりますように 最近の思い出写真たち」とつづり、娘との写真をコラージュにして投稿。プリンセスのドレスを着