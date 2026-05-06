【モデルプレス＝2026/05/06】フリーアナウンサーの森香澄が5日、日本テレビ系バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（毎週火曜よる11時59分〜）に出演。過去に開示請求していたことを明かした。【写真】30歳フリーアナ「系統違う可愛さ」妹顔出しの密着2ショット◆森香澄、誹謗中傷で開示請求した経験森は発信者情報開示請求で投稿した人を特定した後に、その人物に削除を要求したことがあると告白。「X（旧Twitter）で『