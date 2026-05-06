大相撲夏場所（10日初日、東京・両国国技館）をカド番で迎える大関・安青錦（22＝安治川部屋）が申し合い稽古で左足首を痛めた。6日、東京都中央区の荒汐部屋に出向いたが、若元春との土俵際の攻防でアクシンデトに見舞われた。投げを打った際にバランスを崩し仰向けに倒れ、その際に左足首を強打。土俵に倒れ込んでしばらく動けず、付け人らに肩を借りながら稽古場を出た。しばらくアイシングをして静養し、迎えの車に自力で