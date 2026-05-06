【モデルプレス＝2026/05/06】タレントの川崎希が5月5日、自身のInstagramを更新。家族お揃いでのコーディネートを身に着けたショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】元AKB3児のママタレ「子どもたちいい笑顔してる」お揃いTシャツで家族ディズニー満喫◆川崎希＆アレクサンダー、家族リンクコーデでディズニー満喫川崎は、「みんなでおそろい 見つけた瞬間、欲しい〜ってなったTシャツ」とつづり、家族で東京ディズニーリゾ