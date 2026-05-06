俳優の風間俊介（42）が5日放送の日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」（午後7時）に出演。旅先でのハプニングを明かした。番組のテーマは「春旅のトラブル大報告会」。風間は「旅行先から帰ってきて、（ホテルから）電話がかかってきて『お客さまお忘れ物がありました。こっちで保管しているので送らせてください』って、送られてきたんですけど、開けてみたら思いっきりフリルの付いた女性用のカーディガンだったんですよ」と明か