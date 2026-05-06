【その他の画像・動画等を元記事で観る】 幾田りらの3年ぶりのソロツアー『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』、その初日公演が5月5日兵庫・神戸ワールド記念ホールにて開催された。本ツアーは、昨年12月にリリースされたアルバム『Laugh』を記念したツアーとなっている。 ■総勢16名のメンバーとともに創り上げられた公演 開演時刻の18時。ステージ中央には、幾田が重ね