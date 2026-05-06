5月6日朝、福島県郡山市の磐越自動車道・上り線で、部活で遠征中の北越高校の生徒が乗るマイクロバスなどが絡む事故があり、17歳の生徒が死亡。ケガ人は26人に上っています。 【記者リポート】 「事故があった磐越自動車道。現在午前10時すぎ、まだ長い渋滞ができています。事故にあったバスを見てみますと、後ろの窓が完全に割れてしまっているのがわかります」 6日午前7時45分ごろ、福島県郡山市熱海町高玉の磐越自動車