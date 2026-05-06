5月6日朝、福島県郡山市の磐越自動車道・上り線で、部活で遠征中の北越高校の生徒が乗るマイクロバスなどが絡む事故があり、17歳の生徒が死亡。ケガ人は26人に上っています。

【記者リポート】

「事故があった磐越自動車道。現在午前10時すぎ、まだ長い渋滞ができています。事故にあったバスを見てみますと、後ろの窓が完全に割れてしまっているのがわかります」



6日午前7時45分ごろ、福島県郡山市熱海町高玉の磐越自動車道・上り線でマイクロバスがクッションドラムに衝突する事故が発生。



警察や学校などによりますと、新潟県胎内市の若山哲夫さん（68）が運転するマイクロバスには部活で遠征中だった北越高校の生徒が乗っていたということです。



事故の衝撃でバスに乗っていた同乗者が車外に投げ出され、17歳の男子生徒1人が死亡。



また、ケガ人は合わせて26人にのぼると見られていて、複数人が重傷を負っているということです。



この事故により、磐越道は磐梯熱海インターチェンジから猪苗代磐梯高原インターチェンジまでの上下線で午前8時前から通行止めが続いています。