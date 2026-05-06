奄美大島の医療機関に輸血用の血液製剤を安定供給するための検討会が開かれました。 検討会には医療機関の関係者などおよそ30人が参加しました。 奄美大島では8年前の2018年に血液の備蓄施設が廃止され、現在は輸血用の血液製剤を県赤十字血液センターから航空便で送っています。ただ、緊急時などに航空便では間に合わず、安定供給が課題となっています。 去年9月からは台風などの悪天候が予測される場合などに、臨時