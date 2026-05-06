[5.5 U17アジア杯GL第1節 日本 3-1 カタール ジェッダ]期待のストライカーが、まさに“ストライカーらしさ”を発揮する舞台となった。5日に開幕を迎えたAFC U17アジア杯。U-17カタール代表と対戦したU-17日本代表の1トップには、FW齋藤翔(横浜FCユース)が入った。気合い十分の表情にも見えたが、実際は独特の雰囲気の中で難しさも感じていた。「緊張は、初めての公式戦、アジアの戦いだったんで、自分自身は気持ちが入る部分も