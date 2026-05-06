◆米大リーグエンゼルス―ホワイトソックス（５日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が５日（日本時間６日）、敵地エンゼルス戦で代打で起用され、左前安打を放った。村上がスタメンから外れたのは４月７日のオリオールズ戦以来２度目。定位置の一塁ではＭ・バルガスが起用され、２番に入っていた。２−４で２点を追う６回２死一塁で８番遊撃アクーニャの代打で登場。