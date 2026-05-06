お笑いコンビ、千鳥が司会を務めるABCテレビのバラエティー番組「相席食堂」（火曜午後11時10分＝関西ローカル）の5日深夜放送に、かつて吉本新喜劇で人気を博したパワフルな名コンビが出演した。飛鳥時代に都があったとされる奈良県明日香村を旅したのは、ギャグ「パンティーテックス」が大ブレークした島田珠代。オープニングからギャグで大暴走する珠代に苦笑いの千鳥だったが、「1人じゃ寂しい」という珠代の言葉とともに藤井