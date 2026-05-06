お笑いコンビ、千鳥が司会を務めるABCテレビのバラエティー番組「相席食堂」（火曜午後11時10分＝関西ローカル）の5日深夜放送に、かつて吉本新喜劇で人気を博したパワフルな名コンビが出演した。

飛鳥時代に都があったとされる奈良県明日香村を旅したのは、ギャグ「パンティーテックス」が大ブレークした島田珠代。オープニングからギャグで大暴走する珠代に苦笑いの千鳥だったが、「1人じゃ寂しい」という珠代の言葉とともに藤井隆が現れると、千鳥は大盛り上がりとなった。

石舞台古墳に向かう道中、少し高さのある「舞台」に登場した珠代は、「あら、エッササ〜」とかけ声を上げ、「ネバネバ、ワオッ、ネバネバネバ〜、私は、お尻で納豆を作れる〜」と小刻みなダンス。ノブは「あ〜、不快」とツッコミを入れ、大悟は「納豆を作るねんて」と大爆笑した。

珠代はさらに「ネバネバ、できあがり。こんにちは、みとこうもんです」と衝撃ギャグも繰り出した。

ノブは「天才や。水戸納豆がかかっているやん。天才や！」と大絶賛し、「調べたら、IQがめっちゃ高いんちゃう」と驚きの声。大悟も「おるねん、こういう天才」と感心していた。