○カブス3x−2レッズ●＜現地時間5月5日リグリー・フィールド＞シカゴ・カブスが延長サヨナラ勝ちを収めて今季2度目の7連勝。鈴木誠也外野手（31）は「4番・右翼」でフル出場したが、ノーヒットに終わった。2点ビハインドで終盤に入ったカブスは7回裏にアレックス・ブレグマンの適時打で1点を返すと、続く8回裏にはマイケル・ブッシュが3号ソロを放って試合を振り出しに。9回裏には一死一、二塁とサヨナラの好機を作