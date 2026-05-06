住宅ローン審査をする際、金融機関はなにを重視しているのでしょうか？国土交通省が公表した「民間住宅ローンの実態に関する調査（令和6年度実績）」によれば、金融機関が融資審査で考慮する項目のうち、「完済時年齢（98.9%）」や「年収（95.4%）」と並び、多くの金融機関が最重要項目の一つとして挙げている項目があって……。住宅ローン審査に落ちたハジメさんの事例をみていきましょう。9,000万円のマイホームを購入しようと