群馬県邑楽町で男子高校生が乗用車にはねられ、意識不明の重体です。男子高校生は翌日が誕生日でした。【映像】現場の様子きのう午後6時すぎ、邑楽町の路上で「自転車と自動車の交通事故」と119番通報がありました。警察によりますと、男子高校生（16）が自転車で信号のない交差点を横断していた際、乗用車にはねられました。頭を強く打ち、意識不明の状態で病院に搬送されました。この日は誕生日の前日だったということ