ロンドンで保管されていたアイヌ民族の遺骨が日本側に返還されました。返還されたのは、イギリス・ロンドンの自然史博物館で110年以上保管されていた北海道八雲町や森町などで発見された7体の遺骨です。式典にはアイヌ施策担当の黄川田大臣、北海道アイヌ協会の大川理事長などが出席しました。アイヌ民族の遺骨は、研究などの目的で海外の研究機関などに渡ったとされていて、これまでにドイツやオーストラリアから返還されており、