ソフトバンク杉山一樹投手（28）が6日の西武戦前練習に合流した。ベルーナドームのバックスクリーン付近での投手陣が集結しての円陣ではあいさつをしたあとに、帽子を取って深く一礼し、騒動をわびた。仲間からは、拍手を受けていた。そして普段通りに、調整を再開させた。杉山は、4月11日の日本ハム戦（エスコン）で自身の投球内容のふがいなさからベンチを殴打して、13日に左手骨折の手術を受けた。5月2日のファーム交流戦・