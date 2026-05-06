5日、米ホワイトハウスで報道官の代役として記者会見するルビオ国務長官（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】ルビオ米国務長官は5日、第2子出産のため産休入りしたホワイトハウスのレビット報道官の代役として記者会見に臨んだ。米メディアによると、外交トップの国務長官がホワイトハウスで報道官の役割を担うのは異例。約50分に及ぶ記者会見で、ルビオ氏はイランへの対応、米中関係、ベネズエラやキューバ政策などに関する