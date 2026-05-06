医療・介護現場のコミュニケーション環境の改善に取り組む株式会社ケアコムはこのほど、看護師・准看護師255人を対象に「認知症患者からのカスタマーハラスメントに関する実態調査」を実施、結果を公表した。 【調査結果】「身体的負傷」も５割超…認知症介護現場で苦悩する看護師たち ハラスメントの経験頻度は、「ほぼ毎日」が26.9％、「週に数回」が27.7％で、半数以上が週に数回被害にあっていることが分か