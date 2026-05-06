気象庁の天気図によりますと、きのう（5日）日本のはるか南の海上で「台風のたまご」にあたる「熱帯低気圧」が発生したということです。きょう（6日）午前3時の実況天気図では中心気圧は1004ヘクトパスカルとなっています。 【画像をみる】16日（土）までの天気シミュレーション 天気図に表記されている「TD」＝「TROPICAL DEPRESSION」は「熱帯低気圧」（最大風速34ノット未満）を指します。 「台風」へ発達する見込み