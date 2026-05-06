大好きな飼い主さんに甘えたくて、全身を使ってアピールをする猫さん。その熱中ぶりは、布団の上から落ちてしまいそうになるほどだったそうで…？ 話題となっている投稿は記事執筆時点で3.1万回再生を突破し、「可愛すぎてあかんw」「布団になりたい」「こぼれるこぼれる…」といったコメントが寄せられています。 【動画：飼い主に甘えたくて『布団の上で猛アピールする三毛猫』…可愛すぎる光景】 布団の上