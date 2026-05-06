日本テレビ系の音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』が、きょう6日午後7時から放送される。【写真】King & Prince、なにわ男子、M!LK…豪華出演アーティストたちMCに渡辺翔太と波瑠を迎え、“感謝”をテーマに世代やジャンルを超えた名曲と最新ヒット曲を届ける。合計100曲の「ありがとう」ソングを映像＆歌唱で紹介する。■AI日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』の主題歌「It’s You」を披露。主演を務