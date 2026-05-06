【今夜放送】日テレ音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』出演アーティスト＆演出見どころ＜一覧＞
日本テレビ系の音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』が、きょう6日午後7時から放送される。
【写真】King & Prince、なにわ男子、M!LK…豪華出演アーティストたち
MCに渡辺翔太と波瑠を迎え、“感謝”をテーマに世代やジャンルを超えた名曲と最新ヒット曲を届ける。合計100曲の「ありがとう」ソングを映像＆歌唱で紹介する。
■AI
日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』の主題歌「It’s You」を披露。主演を務める志尊淳からのメッセージも。
■Ado
Ado自身の半生を描いた楽曲「ビバリウム」を披露。歴代の衣装14着に囲まれた特別ステージを届ける。
■King & Prince
SNSでも大ヒットしたダンスナンバー「Theater」を披露。5月23日に8周年を迎えるKing & Princeにファンの皆様からのありがとうエピソードも。
■なにわ男子
なにわ男子は5周年スペシャルメドレー。「サチアレ」と5周年1発目のシングル「HARD WORK」を2曲続けて披露。最後には投票で決定した「言葉の贈り物」も。なにわ男子からのサプライズメッセージの内容はどうなったのか？
■観月ありさ
今年デビュー35周年を迎える観月ありさも登場。小室哲哉に「ぜひお願いします」と制作を依頼した「TOO SHY SHY BOY!」を歌唱。
■M!LK
数々のアーティストたちも振り付けをSNSで踊っている「爆裂愛してる」を披露。振り付けが話題の「ば・く・れ・つ▽」（※▽＝ハートマーク）タイムに注目。
■緑黄色社会
水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』の主題歌として書き下ろした楽曲、「章」を披露。MCの波瑠も「この曲にいつも励まされている」とコメント！ドラマの世界観に入り込んでしまうような曲に注目。
■NiziU
日本フィギュア史上最年少メダリスト中井亜美選手のために、NiziUが本人を目の前にサプライズライブ。NiziUの大ファンだと公言する中井亜美選手とNiziUの対面の瞬間に注目。
そのほか、サザンオールスターズ、松任谷由実、嵐、Snow Manなど時代を彩るアーティストたちの楽曲を紹介。スノーボード男子ハーフパイプ金メダリスト戸塚優斗、フィギュアスケート女子シングル銀メダリスト坂本花織が番組に語る感謝を伝えたいアーティストとは。BTSから番組へのSPコメントも届く。
■番組名：『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』
■放送日時：5月6日（水）午後7時〜9時54分
■MC：渡辺翔太（Snow Man）、波瑠
■出演アーティスト：
AI、Ado、King & Prince、なにわ男子、観月ありさ、M!LK、緑黄色社会、NiziU
■出演ゲスト：羽鳥慎一、澤部佑（ハライチ）、鈴木伸之、白石麻衣
【写真】King & Prince、なにわ男子、M!LK…豪華出演アーティストたち
MCに渡辺翔太と波瑠を迎え、“感謝”をテーマに世代やジャンルを超えた名曲と最新ヒット曲を届ける。合計100曲の「ありがとう」ソングを映像＆歌唱で紹介する。
■AI
日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』の主題歌「It’s You」を披露。主演を務める志尊淳からのメッセージも。
Ado自身の半生を描いた楽曲「ビバリウム」を披露。歴代の衣装14着に囲まれた特別ステージを届ける。
■King & Prince
SNSでも大ヒットしたダンスナンバー「Theater」を披露。5月23日に8周年を迎えるKing & Princeにファンの皆様からのありがとうエピソードも。
■なにわ男子
なにわ男子は5周年スペシャルメドレー。「サチアレ」と5周年1発目のシングル「HARD WORK」を2曲続けて披露。最後には投票で決定した「言葉の贈り物」も。なにわ男子からのサプライズメッセージの内容はどうなったのか？
■観月ありさ
今年デビュー35周年を迎える観月ありさも登場。小室哲哉に「ぜひお願いします」と制作を依頼した「TOO SHY SHY BOY!」を歌唱。
■M!LK
数々のアーティストたちも振り付けをSNSで踊っている「爆裂愛してる」を披露。振り付けが話題の「ば・く・れ・つ▽」（※▽＝ハートマーク）タイムに注目。
■緑黄色社会
水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』の主題歌として書き下ろした楽曲、「章」を披露。MCの波瑠も「この曲にいつも励まされている」とコメント！ドラマの世界観に入り込んでしまうような曲に注目。
■NiziU
日本フィギュア史上最年少メダリスト中井亜美選手のために、NiziUが本人を目の前にサプライズライブ。NiziUの大ファンだと公言する中井亜美選手とNiziUの対面の瞬間に注目。
そのほか、サザンオールスターズ、松任谷由実、嵐、Snow Manなど時代を彩るアーティストたちの楽曲を紹介。スノーボード男子ハーフパイプ金メダリスト戸塚優斗、フィギュアスケート女子シングル銀メダリスト坂本花織が番組に語る感謝を伝えたいアーティストとは。BTSから番組へのSPコメントも届く。
■番組名：『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』
■放送日時：5月6日（水）午後7時〜9時54分
■MC：渡辺翔太（Snow Man）、波瑠
■出演アーティスト：
AI、Ado、King & Prince、なにわ男子、観月ありさ、M!LK、緑黄色社会、NiziU
■出演ゲスト：羽鳥慎一、澤部佑（ハライチ）、鈴木伸之、白石麻衣