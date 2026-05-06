「楽天３−２日本ハム」（５日、楽天モバイル最強パーク）日本ハムは先発・細野は四回まで内野安打１本に抑える好投。だが２点リードの五回に平良にソロを打たれ、七回は浅村に逆転２ランを浴びた。２試合連続で終盤の本塁打による逆転負けで２連敗。３カードぶりの負け越しで、今季ワーストタイの借金４と波に乗りきれない。新庄監督は「話すことは何もございません。あした、あした」と短く話した。