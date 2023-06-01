きょうのユーロドルは緩やかな上昇を見せており、１．１７ドルちょうど付近での推移となっている。一方、ユーロ円は円安が強まっていることから、１８４円台半ばに上昇。 ユーロドルは、全体的にレンジ取引に終始している状況だが、リスクは下方向に傾きつつあるとの指摘も聞かれる。ホルムズ海峡の情勢は出口が一向に見えず、原油価格が当面高止まりする可能性も警戒されている。これはユーロ圏経