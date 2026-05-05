５日、海南省博物館「茘子丹兮−茘枝文化展」で展示を見る人たち。（海口＝新華社記者／楊冠宇）【新華社海口5月5日】中国海南省海口市の海南省博物館では労働節（メーデー）5連休最終日の5日、ライチ文化に関する特別展「茘子丹兮−茘枝文化展」に多くの人が訪れた。同展は、国内9カ所の博物館・文化関連機関が所蔵する陶磁器や青銅器、玉石器、書画、古文書など103点（組）を展示。漢代から現代までを網羅している。５日、海