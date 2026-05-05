日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」が５日に放送され、笑福亭鶴瓶がＭＣを務めた。この日は「日常に潜む危険」をテーマに進行した。なにわ男子・藤原丈一郎は「絶体絶命のピンチ」を聞かれると「新人マネジャーさんがいらっしゃって。あまり、道が詳しくないというか…。で、大丈夫かなと思ったら、現場付近に着くと（マネジャーが）『あれ？Ａスタジオ？Ｂスタジオ？どっちだ？』みたいな、ボソボソ言ってて…。で、地下