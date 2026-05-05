演歌歌手の細川たかし（75）が、5日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、地方のステージでのハプニングを語った。この日のテーマは「旅のトラブル報告会」。何かと予測不能の事態になりがちな、旅行先でのハプニングについて語り合った。今も年間20カ所をツアーで回るという細川は、「我々も相当、地方に行くので、一番問題は衣装なんですよね」と、悩みの種を明かした。通常のツアーなら