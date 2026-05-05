◇パ・リーグ西武4―6ソフトバンク（2026年5月5日ベルーナD）西武先発・渡辺勇太朗は苦しい投球となった。3―2の5回に一挙4失点。先頭の庄子から連続二塁打を浴び、1死満塁で柳町にも二塁打された。今季最短の5回、6失点で降板し「変化球を狙われる苦しい投球になった。野手の皆さんと中継ぎに申し訳ない」と反省した。今季は初の開幕投手を務めるも、ここまで1勝止まり。3敗目と黒星が先行しており、右腕は「カーブ