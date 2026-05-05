5人組グループ・KEY TO LITの井上瑞稀（25）が5日、都内で行われたミュージカル『GYPSY』取材会に登場。現在の待ち受け画面を明かした。【写真】めちゃくちゃ仲良さそう！笑顔を見せる大竹しのぶ&井上瑞稀井上は取材会で、共演する大竹しのぶから「私が座るソファーの敷物を瑞稀が敷くんですが、いっつもけいこの時に下手くそで…」と冗談交じりに伝えられた。大竹は朗らかな様子で「曲がってるだろ」「しわになっている