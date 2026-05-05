風が吹く中、立ち上がった男性。あまりにも危険な場所にいました。アメリカの首都・ワシントンにかかる橋、高さ51メートルのアーチの頂上に、少なくとも4日間、居座り続けているのです。橋は一部が規制され、ふもとには警察が待機。物々しい雰囲気が漂いますが、そんな事はおかまいなしの男性は、橋の上を歩いたり、下の人々に手をふる余裕まで見せています。なぜ危険な場所にいるのでしょうか。男性はSNSに「今、橋の頂上にいます