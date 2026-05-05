レアル・ソシエダを率いるペッレグリーノ・マタラッツォが敗戦を喫したセビージャ戦を振り返った。4日、スペインメディア『エル・デスマルケ』が同指揮官のコメントを伝えている。ラ・リーガ第34節が4日に行われ、レアル・ソシエダは敵地で降格圏に位置するセビージャと対戦。試合をスコアレスで折り返すと、50分にアレクシス・サンチェスに先制点を奪われ、これがこのまま決勝点となり、0−1で敗戦。コパ・デル・レイ（国王杯