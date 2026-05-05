4月は昇給の季節ですね。特に社会人1年目から2年目に入った人にとっては初めての昇給であり、楽しみにしていた人も多いことでしょう。しかし、月々1万円の昇給があったとしても、実際に手取りはわずか数百円しか増えないことをご存じでしょうか。本記事では、意外と知らない“住民税”の徴収ルールを詳しく解説していきます。 住民税の「特別徴収」は入社2年目の6月から開始 住民税は、「前年の1月1日から12月31日