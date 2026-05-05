県内でも少子化が進んでいますが、そうした中でも、各地で子どもたちの成長を願う行事が行われています。 ◆長岡市・岩田農村公園 長岡市岩田では2002年から、住民が中心となって地域の内外からこいのぼりの寄付を募り、この時期に一斉に揚げています。 25回目のこどもの日もこいのぼりを見上げる親子で賑わいました。 ■小学3年「空に鯉のぼりが向かっていく感じがきれい」 ■4歳「(見られて)うれしい。(Q鯉のぼり何